Dominik Paris in terapia dopo la botta alla caviglia | Nulla di rotto serve pazienza

Sportface.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il velocista azzurro si è fermato dopo l’infortunio in allenamento a Copper Mountain. Riposo e trattamenti intensivi, condizioni da valutare giorno per giorno. Ore dedicate alla terapia per Dominik Paris, alle prese con il dolore alla caviglia sinistra dopo la botta rimediata lunedì durante un allenamento a Copper Mountain. Il campione azzurro ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che non ci sono fratture ma sarà necessario prudenza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

dominik paris terapia dopoDominik Paris dopo l’infortunio: “Sono di buon umore e non c’è niente di rotto” - Sono ore di terapia per Dominik Paris, dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata lunedì in allenamento a Copper Mountain ... Si legge su discoveryalps.it

dominik paris terapia dopoSci: Paris a riposo, a rischio gare di Copper Mountain - Dopo la distorsione alla caviglia sinistra riportata in allenamento è ancora a rischio la partecipazione del campione azzurro Dominik Paris alle gare di cdm di Copper Mountain, con un superG in progra ... Lo riporta ansa.it

dominik paris terapia dopoDominik Paris: “Non c’è nulla di rotto, devo avere pazienza. Molte ore di trattamento” - Dominik Paris ha rimediato una forte botta alla caviglia sinistra nel corso dell'allenamento svolto ieri a Copper Mountain (USA), sede della prossima ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Dominik Paris Terapia Dopo