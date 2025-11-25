Dominik Paris in terapia dopo la botta alla caviglia | Nulla di rotto serve pazienza
Il velocista azzurro si è fermato dopo l'infortunio in allenamento a Copper Mountain. Riposo e trattamenti intensivi, condizioni da valutare giorno per giorno. Ore dedicate alla terapia per Dominik Paris, alle prese con il dolore alla caviglia sinistra dopo la botta rimediata lunedì durante un allenamento a Copper Mountain. Il campione azzurro ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che non ci sono fratture ma sarà necessario prudenza.
