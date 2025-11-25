Dominik Paris in terapia dopo la botta alla caviglia | Nulla di rotto serve pazienza

Il velocista azzurro si è fermato dopo l’infortunio in allenamento a Copper Mountain. Riposo e trattamenti intensivi, condizioni da valutare giorno per giorno. Ore dedicate alla terapia per Dominik Paris, alle prese con il dolore alla caviglia sinistra dopo la botta rimediata lunedì durante un allenamento a Copper Mountain. Il campione azzurro ha rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che non ci sono fratture ma sarà necessario prudenza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it