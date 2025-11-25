Domenico D’Alterio il nuovo attacco dell’ex compagna al GF lo ferisce | Mi dispiace ma…
Valentina dura contro Domenico D’Alterio, il gieffino riceve il sostegno degli opinionisti del Grande Fratello. Domenico D’Alterio al Grande Fratello ha dovuto fare i conti con l’ennesimo attacco da parte dell’ex compagna Valentina Piscopo nella puntata di ieri sera. In diretta ha letto un post social della donna contro di lui, queste le parole di lei: “ Hai deciso di vivere questa esperienza come volevi. Vai avanti con questa amicizia senza pensare a come io stia. Potevi divertirti con chiunque, ma non con chi continua a insinuare che tu sia preso da lei. Mi vergogno di te come uomo”. Gli occhi del gieffino sono diventati subito lucidi, si è detto dispiaciuto perché tutto questo lo fa stare male però non capisce perché l’ex compagna continui ad attaccarlo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Sei un’opinionista poco professionale e ridicola, prendi esempio da Sonia Bruganelli”. Botta e risposta sui social tra Cristina Pelvani e Valentina Piscopo. L'opinionista del Grande Fratello ha commentato alcune parole della compagna di Domenico D'Alterio, l - facebook.com Vai su Facebook
Domenico in lacrime per il post di Valentina: “Mi dispiace!”/ Lei attacca GF: “Mandato messaggio sbagliato!” - " Lei attacca il Grande Fratello: "Mandato messaggio sbagliato! Secondo ilsussidiario.net
Valentina Piscopo attacca Domenico D’Alterio al Grande Fratello: “A tutto c’è un limite”/ Lo sfogo durissimo - Valentina Piscopo ancora contro Domenico D'Alterio al Grande Fratello: nuova tensione ... Come scrive ilsussidiario.net