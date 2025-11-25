Domenico D’Alterio il nuovo attacco dell’ex compagna al GF lo ferisce | Mi dispiace ma…

Valentina dura contro Domenico D’Alterio, il gieffino riceve il sostegno degli opinionisti del Grande Fratello. Domenico D’Alterio   al  Grande Fratello  ha dovuto fare i conti con l’ennesimo attacco da parte dell’ex compagna  Valentina Piscopo   nella puntata di ieri sera. In diretta ha letto un post social della donna contro di lui, queste le parole di lei: “ Hai deciso di vivere questa esperienza come volevi. Vai avanti con questa amicizia senza pensare a come io stia. Potevi divertirti con chiunque, ma non con chi continua a insinuare che tu sia preso da lei. Mi vergogno di te come uomo”. Gli occhi del gieffino sono diventati subito lucidi, si è detto dispiaciuto perché tutto questo lo fa stare male però non capisce perché l’ex compagna continui ad attaccarlo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

