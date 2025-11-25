Domanda di bonus nascite 2025 arriva l’email dell’Inps | a cosa serve?

Nelle ultime ore, l’Inps ha implementato il servizio a favore delle famiglie che possono presentare domanda del bonus nascite per l’anno 2025, salvo proroghe della legge di Bilancio per il prossimo anno. Con un nuovo messaggio, infatti, l’istituto di previdenza ha annunciato l’estensione della cosiddetta « modalità proattiva » del servizio di richiesta, allo stesso modo di quanto avviene già per l’Assegno unico per i figli, indennità erogata sempre dall’Inps. Ecco, quindi, come si facilita la possibilità di richiedere i 1.000 euro di indennità una tantum spettanti per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

