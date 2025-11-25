Doggodaiily ospite a Città Fiera per Posso fare una foto al tuo cane? Storie di amore resilienza complicità

Udinetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre a partire dalle 16.00, Navid Tarazi, conosciuto sui social come Doggodaiily, sarà protagonista del firmacopie del suo libro “Posso fare una foto al tuo cane? Storie di amore, resilienza, complicità”. Appuntamento in Piazza Show Rondò a Città Fiera. Durante l’evento, il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

L'Italia Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Lima - Un legame storico, artistico e culturale consolidato lega Italia e Perù, che hanno sancito la loro vicinanza sin dal Trattato di amicizia, commercio e navigazione siglato nel 1874. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Doggodaiily Ospite Citt224 Fiera