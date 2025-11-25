Doctor Strange | Benedict Cumberbatch tornerà nel MCU? Ci sono molti impegni per chi porta un mantello
Il futuro di Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe torna al centro dell'attenzione grazie a un aggiornamento diretto di Benedict Cumberbatch, che suggerisce un imminente ritorno dello Stregone Supremo in uno dei film più attesi dei prossimi anni. Benedict Cumberbatch anticipa piani concreti per il ritorno di Doctor Strange nel MCU. L'attore lascia intendere nuovi impegni "con mantelli svolazzanti", alimentando le ipotesi su Avengers: Secret Wars mentre Marvel continua a mantenere il massimo riserbo sulla trama. Indizi, dichiarazioni e un futuro per lo Stregone Supremo Benedict Cumberbatch interpreta Stephen Strange da quasi un decennio, attraversando alcune tra le tappe più decisive del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
