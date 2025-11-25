Divorzio Totti-Ilary Blasi | Tensioni Vendette e Retroscena Incredibili
Il divorzio tra Totti e Ilary Blasi si complica ulteriormente, con tensioni crescenti e strategie di vendetta in atto. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Ilary Blasi vorrebbe sposare presto Bastian Muller, ma la sua decisione avrebbe creato nuove tensioni con Francesco Totti. Secondo indiscrezioni, l’ex capitano potrebbe decidere di rallentare il divorzio. - facebook.com Vai su Facebook
Totti e Ilary: continuano le tensioni sul divorzio. Il retroscena C'è Chi dice mercoledì in edicola Vai su X
Ilary Blasi, Totti pronto a fermare le nozze con Bastian Muller: cosa succede - La conduttrice e l'imprenditore tedesco si vorrebbero sposare ma l'ex calciatore potrebbe far slittare tutto nell'udienza per il divorzio prevista a marzo. Come scrive libero.it
Tensioni tra Totti e Ilary Blasi sul divorzio: “Lui potrebbe vendicarsi perché lei vuole sposare Muller” - Aria tesa tra i due ex coniugi a causa della situazione sentimentale di Ilary Blasi, che vorrebbe presto sposare Bastian Muller: "Totti potrebbe mettersi ... Si legge su fanpage.it
Totti, la “vendetta” contro Ilary Blasi: quali intenzioni ha - Nuove tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi: secondo un’indiscrezione, l’ex capitano potrebbe rallentare. Come scrive blogtivvu.com