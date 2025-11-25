Diversi cellulari riceveranno un messaggio di allerta | ecco perché

Milanotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A breve i cellulari di molti cittadini lombardi riceveranno un messaggio di allerta. Ancora, come già successo in precedenza. In regione ci sarà infatti un nuovo test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert: venerdì 28 novembre lo stabilimento Bracco Imaging S.p.A. di Ceriano Laghetto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

