Dispositivo di OpenAI Sam Altman e Jony Ive hanno rivelato quando finalmente lo vedremo

L'amministratore delegato della società di AI e l'ex designer di Apple hanno condiviso nuovi dettagli sul misterioso device, a partire dalla data di uscita. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Dispositivo di OpenAI, Sam Altman e Jony Ive hanno rivelato quando finalmente lo vedremo

News recenti che potrebbero piacerti

Il dispositivo AI di OpenAI e Jony senza schermo sarà zen... Vai su X

? : Secondo un tribunale di Monaco di Baviera, #OpenAI ha usato testi di canzoni protetti dal diritto d’autore per addestrare #ChatGPT senza autorizzazione. La decisione apre un precedente impor - facebook.com Vai su Facebook

Altman e Ive confermano il primo hardware OpenAI: arriverà entro due anni - Sam Altman e Jony Ive confermano che il primo hardware di OpenAI è ora in fase di prototipazione e potrebbe arrivare entro due anni. Riporta hwupgrade.it

Dispositivo AI minimalista di OpenAI innovazione e potenza in un formato compatto avanzato - collaborazione tra OpenAI e Jony Ive per un dispositivo AI innovativoOpenAI ha intrapreso una collaborazione strategica con Jony Ive, celebre designer ... Secondo assodigitale.it

Il primo dispositivo AI di OpenAI prende forma: una sorta di smartphone senza schermo che ci incuriosisce più del previsto - Ive e Altman mostrano i primi dettagli sul prototipo OpenAI senza schermo, pensato per un uso immediato e concreto con l’intelligenza artificiale. Lo riporta smartworld.it