Dispositivo di OpenAI Sam Altman e Jony Ive hanno rivelato quando finalmente lo vedremo

25 nov 2025

L'amministratore delegato della società di AI e l'ex designer di Apple hanno condiviso nuovi dettagli sul misterioso device, a partire dalla data di uscita. 🔗 Leggi su Wired.it

dispositivo openai sam altmanAltman e Ive confermano il primo hardware OpenAI: arriverà entro due anni - Sam Altman e Jony Ive confermano che il primo hardware di OpenAI è ora in fase di prototipazione e potrebbe arrivare entro due anni. Riporta hwupgrade.it

Dispositivo AI minimalista di OpenAI innovazione e potenza in un formato compatto avanzato - collaborazione tra OpenAI e Jony Ive per un dispositivo AI innovativoOpenAI ha intrapreso una collaborazione strategica con Jony Ive, celebre designer ... Secondo assodigitale.it

dispositivo openai sam altmanIl primo dispositivo AI di OpenAI prende forma: una sorta di smartphone senza schermo che ci incuriosisce più del previsto - Ive e Altman mostrano i primi dettagli sul prototipo OpenAI senza schermo, pensato per un uso immediato e concreto con l’intelligenza artificiale. Lo riporta smartworld.it

