discussione sul lavoro dipendente tira uno schiaffo alla collega licenziato

Terni, 25 novembre 2025 – Licenziato per aver dato uno schiaffo a una collega. E’ quanto accaduto all’interno dell’Ast Arvedi di Terni, dove un quadro dell’azienda ha perso il lavoro dopo una discussione dai toni decisamente troppo accesi. Il dipendente, in base a quanto appreso, avrebbe colpito la collega al culmine di un confronto su questioni tecniche a cui erano presenti anche altre persone. Il comportamento del quadro è stato considerato "grave" dall'azienda che ha subito adottato le misure cautelative previste e successivamente il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente. Fonti aziendali hanno spiegato che Arvedi Ast considera il rispetto, la tutela delle persone e un clima di lavoro sereno e sicuro come valori irrinunciabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

