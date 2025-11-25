Disastro ambientale a Canicattì 12 indagati per aver bruciato e sversato rifiuti pericolosi in campagna

Dodici persone indagate per gestione illecita di rifiuti a Canicattì: notificati avvisi dopo indagini dei Carabinieri coordinati dalla Procura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Disastro ambientale a Canicattì, 12 indagati per aver bruciato e sversato rifiuti pericolosi in campagna

Altri contenuti sullo stesso argomento

Otto mesi dopo il disastro ambientale causato dalla compagnia cinese Sino-Metals, emergono nuove accuse. Risarcimenti insufficienti, intimidazioni ai residenti e un tentativo costante d'insabbiare la verità su 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti tossici riversati nel - facebook.com Vai su Facebook

Disastro ambientale a Canicattì, 12 indagati per aver bruciato e sversato rifiuti pericolosi in campagna - Dodici persone indagate per gestione illecita di rifiuti a Canicattì: notificati avvisi dopo indagini dei Carabinieri coordinati dalla Procura. Scrive virgilio.it

Ecoreati, Calabria settima ma prima per disastro ambientale - 979 i reati accertati da giugno 2015 a dicembre 2024, da quando è stata approvata la legge 68/2015 che ha introdotto i delitti ambientali nel Codice penale e riformato, in maniera ... Come scrive ansa.it