DIRETTA Tutte le notizie del 25 novembre | il Real Madrid rivuole Nico Paz già a gennaio LIVE
Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Serie A alle ultimissime di mercato Neanche il tempo di archiviare il lunedì che ha chiuso la 12esima giornata di Serie A con le emozioni di Sassuolo e Torino – e un Como super – che è già tempo di rituffarsi in Champions League. In campo stasera Napoli e Juventus per due partite vitali in chiave qualificazione almemo ai playoff. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it La mattinata è stata poi sconvolta dalla notizia proveniente dall’Argentina di un Real Madrid che ha deciso di attivare la clausola di recompra per riprendersi Nico Paz già a gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Spalletti, conferenza Champions Bodo Glimt-Juve: tutte le dichiarazioni in diretta - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di domenica 23 novembre: è il giorno del derby Vai su X
DIRETTA Tutte le notizie del 25 novembre: il Real Madrid si riprende Nico Paz già a gennaio LIVE - La mattinata è stata poi sconvolta dalla notizia proveniente dall’Argentina di un Real Madrid che ha deciso di attivare la clausola di recompra per riprendersi Nico Paz già a gennaio. Scrive calciomercato.it
Tutte le notizie di domenica 23 novembre: Inter-Milan 0-1, la Roma è prima da sola - La Roma supera l’ostacolo Cremonese e vola, momentaneamente, da sola in vetta alla classifica. Secondo calciomercato.it
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta - È in corso un massiccio attacco combinato da parte della Russia sull'Ucraina, con missili da crociera navali, missili balistici e un gran numero di droni d'attacco. corriere.it scrive