Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Serie A alle ultimissime di mercato Neanche il tempo di archiviare il lunedì che ha chiuso la 12esima giornata di Serie A con le emozioni di Sassuolo e Torino – e un Como super – che è già tempo di rituffarsi in Champions League. In campo stasera Napoli e Juventus per due partite vitali in chiave qualificazione almemo ai playoff. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it La mattinata è stata poi sconvolta dalla notizia proveniente dall’Argentina di un Real Madrid che ha deciso di attivare la clausola di recompra per riprendersi Nico Paz già a gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Tutte le notizie del 25 novembre: il Real Madrid rivuole Nico Paz già a gennaio LIVE