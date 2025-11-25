Dopo le gare di campionato, scendono in campo le due italiane impegnate quest’oggi nella massima competizione europea per club La Juventus, reduce dal pareggio esterno contro la Fiorentina, e il Napoli, vittorioso contro l’ Atalanta in casa, ripartono dalla quinta giornata della fase campionato della Champions League. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it I bianconeri di Luciano Spalletti sono volati in Norvegia per affrontare il BodoGlimt, squadra insidiosa e sfida resa ancora più difficile dalle condizioni atmosferiche e dal campo sintetico. Gli azzurri campioni d’Italia in carica di Antonio Conte, invece, giocheranno al ‘Diego Armando Maradona’ contro il Qarabag, una delle rivelazioni di questa edizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Champions, Bodo-Juve 0-0 e Napoli-Qarabag 0-0 | Si parte! LIVE