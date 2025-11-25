Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Commentiamo i risultati delle ultime elezioni regionali

Laverita.info | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 25 novembre 2025. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo i risultati delle regionali in Campania, Puglia e Veneto. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 flaminia camilletti commentiamo i risultati delle ultime elezioni regionali

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Commentiamo i risultati delle ultime elezioni regionali»

News recenti che potrebbero piacerti

Attacco alla Flotilla, Camilletti: "Israele vuole dare ALT e affondare le navi" - La giornalista Flaminia Camilletti rivela i piani di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla non appena arriveranno ad 80 miglia di distanza da Gaza Flaminia Camilletti ha ricostruito le ... Da la7.it

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Flaminia Camilletti