Dieta mediterranea in gravidanza e aumento di peso gestazionale | cosa dice lo studio

Un recente studio pubblicato su Nature ha indagato l’associazione tra il punteggio di aderenza alla dieta mediterranea (MDS) e l’ aumento del peso gestazionale (GWG) su 243 donne in gravidanza. Obiettivo dello studio era quello di verificare se un’alimentazione più vicina ai principi della dieta mediterranea si associasse a un aumento di peso più equilibrato, oppure se non ci fosse alcun legame. Questo perché la gestione del peso nelle donne in gravidanza è una preoccupazione per i rischi associati a un suo eccessivo aumento. Prendere troppi chili in gravidanza (indicativamente più di 12 kg) aumenta il rischio di diversi disturbi fisici e quello di alcune patologie come il diabete gestazionale e la gestosi e aumentare la probabilità di parto pretermine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

