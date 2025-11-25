Diego armando maradona la vita del fuoriclasse argentino in una serie tv
nuovo progetto dedicato a diego armando maradona in occasione del quinto anniversario della scomparsa. In concomitanza con il quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, uno studio di animazione annuncia lo sviluppo di un’innovativa serie animata dedicata alla leggenda del calcio. L’iniziativa mira a celebrare la figura di uno dei più grandi campioni di sempre, offrendo un approfondimento sulla sua vita attraverso una produzione di alto livello. annuncio e dettagli del progetto. Lo studio Reliance Animation, con sede a Mumbai e divisione di Reliance Entertainment, ha comunicato di aver acquisito i diritti di proprietà intellettuale di vari personaggi legati a Maradona. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
