Dieci morti nei bombardamenti nell’est dell’Afghanistan

Internazionale.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono morte la notte scorsa nei bombardamenti nellest dellAfghanistan, ha annunciato Kabul, attribuendo la responsabilità al Pakistan, che però ha smentito il suo coinvolgimento. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

dieci morti nei bombardamenti nell8217est dell8217afghanistan

© Internazionale.it - Dieci morti nei bombardamenti nell’est dell’Afghanistan

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Dieci Morti Bombardamenti Nell8217est