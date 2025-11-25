Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono morte la notte scorsa nei bombardamenti nell’est dell’Afghanistan, ha annunciato Kabul, attribuendo la responsabilità al Pakistan, che però ha smentito il suo coinvolgimento. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dieci morti nei bombardamenti nell’est dell’Afghanistan