Die Hard per Macaulay Culkin non è un film di Natale | il pubblico fischia la star di Mamma ho perso l’aereo

La frase dell'attore sul film action con protagonisti Bruce Willis e Alan Rickman è stata contestata dalle persone in sala per l'evento dedicato al film di Chris Columbus. Macaulay Culkin è stato bonariamente fischiato dal pubblico in sala per l'evento dedicato al 35° anniversario di Mamma, ho perso l'aereo, in merito alla sua opinione su Trappola di cristallo - Die Hard. Considerato da anni un film natalizio, al centro di rewatch annuali proprio nel periodo intorno alle festività di Natale, secondo la star di Mamma, ho perso l'aereo il film in realtà non può considerarsi un cult di Natale. I fischi a Macaulay Culkin per la sua opinione su Die Hard Ospite della Long Beach Convention and Entertainment Center in California, Macaulay Culkin è stato interpellato in merito . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Die Hard per Macaulay Culkin "non è un film di Natale": il pubblico fischia la star di Mamma ho perso l’aereo

