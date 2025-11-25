Deutsche Bank Bce chiede chiarimenti sul netting l’esposto Schiraldi segnala 200 miliardi di leva non contabilizzata e riapre i nodi del caso Mps
La Bce ha iniziato a fare domande a Deutsche Bank su alcune procedure di netting che avrebbero nascosto nei bilanci una lega da 200 miliardi di euro nel solo 2024: tutto è partito dalle accuse di Schiraldi La Bce ha iniziato a fare domande a Deutsche Bank su alcune procedure di netting che av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La #Bce accende un faro su @DeutscheBank, rischi nascosti nei bilanci dopo le accuse dell’ex manager sul caso #Mps Vai su X
Si rinnova la convenzione tra CRA FNM e DEUTSCHE BANK, la quale riserva condizioni dedicate a tutti i Soci su: ? Conto corrente; ? Carta di debito internazionale; ? Mutui Clicca qui per scaricare la circolare: https://www.crafnm.it/wp-content/uploads/2025/1 - facebook.com Vai su Facebook
Deutsche Bank, faro della Bce sui rischi nascosti nei bilanci dopo le accuse dell’ex manager sul caso Mps - Secondo le accuse dell’ex dirigente Schiraldi, pratiche di netting avrebbero consentito di sottostimare la ... Segnala milanofinanza.it
Deutsche Bank, la BCE passa al setaccio i bilanci dopo le denunce dell'ex manager Schiraldi: nascosti oltre 200 miliardi di rischi - Dopo le accuse di Schiraldi, Deutsche Bank è sospettata di aver rappresentato in modo parziale la propria solidità riducendo la visibilità dei rischi nei conti ... Da affaritaliani.it
Monito Bce: “Rischi sistemici banche-intermediari”. Faro su Deutsche Bank - L'alert anticipa il Rapporto di stabilità finanziaria e mette in guardia dalle passività come depositi a breve e dal credito agli hedge fund ... Lo riporta msn.com