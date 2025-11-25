Derry references | il romanzo underrated di stephen king da scoprire nell episodio 5

La serie televisiva It: Welcome to Derry si configura come un approfondimento sulla mythologia di Stephen King, collegandosi alle opere già note e introducendo elementi che espandono il mondo dell’iconico villain “It”. La narrazione si svolge nel 1962, a 27 anni di distanza dagli eventi del primo film, e presenta una nuova generazione di protagonisti, coinvolti nel confronto con la creatura malefica. La serie si concentra sia sulle vicende di giovani che sulla vita degli adulti di Derry, con particolare attenzione ai loro tentativi di catturare e controllare l’essere, sotto la guida di figure come Leroy Hanlon e Dick Hallorann. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it