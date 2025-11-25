Derby Inter-Milan 0-1 nerazzurri poco cattivi | Chivu pecca di buonismo nella comunicazione?

Nell'ultimo episodio de 'La Tripletta' si è parlato dell'ultimo derby tra Inter e Milan, concentrandosi sui nerazzurri di Cristian Chivu. Cristian Chivu pecca di buonismo? Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si è analizzato la scelta dell'allenatore nerazzurro di concedere ai suoi giocatori dei giorni di pausa prima del derby contro il Milan. Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

