Demon Slayer e Chainsaw Man possono essere eletti come Miglior Film d' Animazione agli Oscar quest' anno

25 nov 2025

Il 2025 sta diventando un anno strategico per l'animazione giapponese, che continua a raccogliere risultati globali e ora tenta un ingresso più deciso nella stagione dei premi. Con l'Academy che apre la corsa a cinque titoli anime, il settore si avvicina a un traguardo inseguito da anni. L'Academy ha ammesso 35 film nella categoria Miglior Lungometraggio Animato degli Oscar 2025, tra cui cinque anime importanti dome il nuovo film di Demon Slayer e Chainsaw Man. Un passo cruciale per opere amatissime dal pubblico ma spesso ignorate dai premi, capaci quest'anno di insinuarsi nella conversazione dell'industria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

