Delusi eccellenti | assessori ex deputati sindaci Chi ha mancato il seggio in regione

Veneziatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo già scritto chi sono i nove eletti al consiglio regionale che arrivano dalla circoscrizione di Venezia. Ma chi sono gli esclusi? Per quanti di questi si tratta di una sorpresa? E quanto le “cadute” rappresenteranno un problema per la coalizione?Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

delusi eccellenti assessori exGli esclusi eccellenti - Non ce la fa Giuseppe Sommese, figlio dell'ex assessore Pasquale, nonostante sfiori i 10mila voti. Segnala rainews.it

delusi eccellenti assessori exVendola, ex assessori e capigruppo: ecco chi rimane fuori dal Consiglio - Nel centrodestra sarebbe fuori nonostante le 10mila preferenze raccolte a Bari Domenico Damascelli di Fratelli d'Italia. Secondo rainews.it

Il ko degli ex assessori: "Fuori per cento voti. Tradito da Falconara" - Sono Goffredo Brandoni e Chiara Biondi, con deleghe a Bilancio e trasporti ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Delusi Eccellenti Assessori Ex