Delibera Abc un passaggio importante per gli assessori a Bilancio e Ambiente

Latinatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrambi lo definiscono “un passaggio importante”. E si citano anche, per il lavoro svolto; e affermano anche come non ci siano contrasti, tra assessori (e nessuno l’ha mai chiesta, questa precisazione). Però, mandano due note separate e distinte, anziché una sola.Due note separateAda Nasti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

delibera abc passaggio importanteDelibera Abc, un "passaggio importante" per gli assessori a Bilancio e Ambiente - E si citano anche, per il lavoro svolto; e affermano anche come non ci siano contrasti, tra assessori (e nessuno l’ha mai chiesta, questa precisazion ... Riporta latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Delibera Abc Passaggio Importante