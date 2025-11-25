Del Genio | Dubbi sull’acquisto di Lucca non è il prototipo di Conte

Forzazzurri.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito sul mercato estivo del Napoli torna al centro Lorenzo Lucca, attaccante . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

del genio dubbi sull8217acquisto di lucca non 232 il prototipo di conte

© Forzazzurri.net - Del Genio: “Dubbi sull’acquisto di Lucca, non è il prototipo di Conte”

Scopri altri approfondimenti

Sprazzi di genio per De Bruyne, Lukaku preoccupa ma Lucca c’è: le pagelle di Napoli-Olympiacos - Tutto nasce da una bella giocata di Kevin De Bruyne particolarmente ispirato nei primi minuti del match. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Genio Dubbi Sull8217acquisto Lucca