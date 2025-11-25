Del Genio | Dubbi sull’acquisto di Lucca non è il prototipo di Conte
Nel dibattito sul mercato estivo del Napoli torna al centro Lorenzo Lucca, attaccante . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Sprazzi di genio per De Bruyne, Lukaku preoccupa ma Lucca c’è: le pagelle di Napoli-Olympiacos - Tutto nasce da una bella giocata di Kevin De Bruyne particolarmente ispirato nei primi minuti del match. Come scrive calciomercato.it