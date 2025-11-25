Decolla il nuovo terminal partenze dell' aeroporto di Milano Bergamo

“Decolla” puntando su un’ulteriore crescita di traffico e passeggeri l’aeroporto di Milano Bergamo - Orio al Serio dove è stato inaugurato il nuovo terminal partenze che segna il completamento dei lavori di ampliamento partiti il 15 marzo 2024 e realizzati con un investimento di 55 milioni di euro da parte di Sacbo, di cui 41 milioni destinati ala componente infrastrutturale e 14 milioni all’acquisto di macchine radiogene di ultima generazione. Si tratta di un intervento che rientra nelle opere programmate dal Gruppo Sacbo a partire dal 2020, per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Decolla" il nuovo terminal partenze dell'aeroporto di Milano Bergamo

