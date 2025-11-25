Decathlon a Napoli | un nuovo punto vendita in Stazione Garibaldi
Un nuovo punto vendita Decathlon apre nel maggio 2026 in stazione Garibaldi, nella Galleria Commerciale, su una s.v. di 1300 mq. Nel punto vendita, con pianta circolare e allestimenti fedeli al piano di rebranding dell’Azienda avviato nel 2024, confluiranno risorse e bacino d’utenza del negozio di Fuorigrotta. Il nuovo punto vendita di Napoli svilupperà spazi . 🔗 Leggi su 2anews.it
