Decaro riceve gli auguri di Meloni | Ho ringraziato la premier ci sarà collaborazione

“Ho ringraziato privatamente la presidente Meloni perché ha scritto un post nel quale ha fatto gli auguri a me e ai due presidenti. Ho ringraziato per gli auguri assicurando la leale collaborazione come ho sempre fatto da sindaco e da presidente dell'Anci”. Sono queste le parole del neo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

