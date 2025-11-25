Decaro presidente oltre novecentomila voti Consiglieri | Paolicelli primatista Gli over trentamila Puglia elezioni regionali | exploit di Minerva Pagliaro Piemontese e Matarrelli Filo di lana Scalera-Chiarelli

Antonio Decaro eletto presidente della Regione Puglia con oltre 900mila preferenze. In successo che gli è valso una percentuale superiore al 65 per cento, trenta punti percentuali in più rispetto a Luigi Lobuono. Fra i candidati consiglieri, in attesa6di vedere definito il gruppo dei 50 nuovi membri del consiglio regionale pugliese, si può già dire che Paolicelli (circoscrizione Bari) e Minerva (circoscrizione Lecce) entrambi PD hanno superato quota 30mila preferenze. Pagliaro (FdI-circoscrizione Lecce) con oltre 29mila, Piemontese (Pd-Foggia) e Matarrelli (Pd-Brindisi) che hanno superato 25mila preferenze hanno ottenuto importanti successi personali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Decaro presidente, oltre novecentomila voti. Consiglieri: Paolicelli primatista. Gli over trentamila Puglia, elezioni regionali: exploit di Minerva, Pagliaro, Piemontese e Matarrelli. Filo di lana Scalera-Chiarelli

