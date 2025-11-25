De Zerbi | Sono nato ultrà non posso lavorare con chi non ha la mia stessa passione al Telegraph

Ilnapolista.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto De Zerbi, vulcanico allenatore dell’ Olympique Marsiglia, ha concesso una lunga intervista al Telegraph. Le parole di De Zerbi. «Se volessi descrivermi in una parola, forse potresti etichettarmi come ‘appassionato’. Passione è la parola che mi calza meglio. È un privilegio aver trovato un lavoro che alimenta la mia passione.» Sulla sua vita a Marsiglia. «È uno stadio speciale,” dice De Zerbi, sorridendo. (.) Perché mi piace davvero stare qui a Marsiglia?. Perché è un riflesso della mia vita e del mio lavoro e l’Olympique Marsiglia e il Vélodrome riflettono la vita della città in termini di ambiente sociale e di cosa sia Marsiglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de zerbi sono nato ultr224 non posso lavorare con chi non ha la mia stessa passione al telegraph

© Ilnapolista.it - De Zerbi: «Sono nato ultrà, non posso lavorare con chi non ha la mia stessa passione» (al Telegraph)

Contenuti che potrebbero interessarti

de zerbi sono nato"La sua storia mi rattrista, conosco una persona diversa": De Zerbi non ha dubbi - Il tecnico del Marsiglia ha presentato il prossimo impegno di Champions League e ha speso belle parole per uno dei suoi talenti più puri ... Secondo tuttosport.com

De Zerbi portato in trionfo dopo la qualificazione del Marsiglia in Champions: gridano “Roma, Roma” - L'allenatore bresciano è riuscito a riportare l'Olympique Marsiglia in Champions League grazie alla vittoria per 3- Segnala fanpage.it

De Zerbi: "Nel calcio chi decide non ha mai giocato o allenato" - Un Roberto De Zerbi a cuore aperto, un’intervista di quelle che ormai si vedono raramente, nella quale emerge prima di tutto l’uomo e poi il professionista. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: De Zerbi Sono Nato