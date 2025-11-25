De Zerbi | Sono nato ultrà non posso lavorare con chi non ha la mia stessa passione al Telegraph

Roberto De Zerbi, vulcanico allenatore dell’ Olympique Marsiglia, ha concesso una lunga intervista al Telegraph. Le parole di De Zerbi. «Se volessi descrivermi in una parola, forse potresti etichettarmi come ‘appassionato’. Passione è la parola che mi calza meglio. È un privilegio aver trovato un lavoro che alimenta la mia passione.» Sulla sua vita a Marsiglia. «È uno stadio speciale,” dice De Zerbi, sorridendo. (.) Perché mi piace davvero stare qui a Marsiglia?. Perché è un riflesso della mia vita e del mio lavoro e l’Olympique Marsiglia e il Vélodrome riflettono la vita della città in termini di ambiente sociale e di cosa sia Marsiglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

