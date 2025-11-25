Ddl violenza sulle donne le opposizioni lasciano l’aula del Senato
Era stata salutata come un’epocale unione d’intenti. Maggioranza e opposizione d’accordo, all’unanimità, con tanto di post di Schlein che stringe la mano a Meloni a suggellare l’intesa. A distanza di poco più di una settimana però, il disegno di legge sulla violenza sessuale, si è fermato al Senato. La Lega ha chiesto ulteriori approfondimenti sulla parte relativa al consenso, richiesta alla quale si sono allineati anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, sollecitando l’avvio di audizioni. La reazione delle opposizioni è stata immediata: i gruppi parlamentari hanno lasciato la commissione Giustizia in segno di protesta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
