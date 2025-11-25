Ddl violenza sessuale | la maggioranza chiede nuove audizioni opposizioni lasciano i lavori

AGI - È l'articolo uno della legge sulla violenza sessuale e il consenso informato che il centrodestra vuole approfondire. La richiesta di un supplemento di riflessione sul provvedimento, che ha avuto già il via libera unanime della Camera dopo i contatti tra la premier, Giorgia Meloni, e la segretaria Pd, Elly Schlein, è arrivata prima nella Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, poi durante i lavori della commissione Giustizia. L'articolo 609-bis del Codice penale, in base al testo approvato da Montecitorio, viene modificato così: "Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Ddl violenza sessuale: la maggioranza chiede nuove audizioni, opposizioni lasciano i lavori

