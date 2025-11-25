Ddl violenza sessuale | la maggioranza chiede nuove audizioni opposizioni lasciano i lavori

Agi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - È l'articolo uno della legge sulla violenza sessuale e il consenso informato che il centrodestra vuole approfondire. La richiesta di un supplemento di riflessione sul provvedimento, che ha avuto già il via libera unanime della Camera dopo i contatti tra la premier, Giorgia Meloni, e la segretaria Pd, Elly Schlein, è arrivata prima nella Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, poi durante i lavori della commissione Giustizia. L'articolo 609-bis del Codice penale, in base al testo approvato da Montecitorio, viene modificato così: "Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni". 🔗 Leggi su Agi.it

ddl violenza sessuale la maggioranza chiede nuove audizioni opposizioni lasciano i lavori

© Agi.it - Ddl violenza sessuale: la maggioranza chiede nuove audizioni, opposizioni lasciano i lavori

Contenuti che potrebbero interessarti

ddl violenza sessuale maggioranzaViolenza sessuale, la retromarcia della maggioranza sul Ddl in Senato spiazza le opposizioni. I sospetti sulla premier - Sconfessato il patto politico sul Ddl siglato il 12 novembre tra Meloni e Schlein. Lo riporta ilsole24ore.com

ddl violenza sessuale maggioranzaDdl femminicidio e ddl stupro, scontro maggioranza-opposizioni in Parlamento - Al Senato, la richiesta di un maggiore approfondimento sul “ddl stupro” chiesto dalla Lega a cui si sono associati FdI e FI, ha portato le opposizioni ad abbandonare la commissione Giustizia che ha av ... Segnala tg24.sky.it

ddl violenza sessuale maggioranzaViolenza sessuale: perché Lega, Forza Italia e Fdi hanno bloccato il ddl sul consenso - Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, la maggioranza al Senato blocca l'approvazione della legge sul consenso, già votata all'unanimità ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Violenza Sessuale Maggioranza