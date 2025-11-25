Ddl sui femminicidi via libera alla Camera Meloni | E' un segnale importante di coesione

Feedpress.me | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano iniziate, tra le polemiche per lo stop al Senato del ddl stupri, le dichiarazioni di voto nell’Aula della Camera sul ddl femminicidio. «Sono molto soddisfatta dell’approvazione in Parlamento del disegno di legge che introduce il reato di femminicidio. E’ un segnale importante di coesione della politica contro la barbarie della violenza contro le donne. Aggiungiamo uno strumento in più. 🔗 Leggi su Feedpress.me

