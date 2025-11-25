Ddl sui femminicidi via libera alla Camera Meloni | E' un segnale importante di coesione
Erano iniziate, tra le polemiche per lo stop al Senato del ddl stupri, le dichiarazioni di voto nell’Aula della Camera sul ddl femminicidio. «Sono molto soddisfatta dell’approvazione in Parlamento del disegno di legge che introduce il reato di femminicidio. E’ un segnale importante di coesione della politica contro la barbarie della violenza contro le donne. Aggiungiamo uno strumento in più. 🔗 Leggi su Feedpress.me
2 tentati femminicidi, in #Liguria e #Campania. Testimonianza di #AndreaCarnevale, ex calciatore, orfano di femminicidio. A #Roma la gara sportiva "Corri libera" contro la #violenzasulledonne. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23novembre Vai su Facebook
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci ricorda quanto questa drammatica realtà continui a colpire in tutta Europa. Solo in Italia, nei primi sette mesi del 2025, si contano 60 femminicidi, ciascuno con storie d Vai su X
