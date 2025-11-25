Una retromarcia del centrodestra, proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La maggioranza blocca il disegno di legge sulla violenza sessuale e sul consenso informato, contenente la norma bipartisan sul consenso delle donne che era passata con voto unanime alla Camera. Al Senato, invece, arriva il blocco della maggioranza dopo la richiesta di approfondimento da parte della Lega. Anche Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono accodati alla richiesta di audizioni. Le opposizioni, per protesta, hanno deciso di abbandonare la commissione Giustizia del Senato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ddl stupro, retromarcia delle destre: l'accordo bipartisan sul consenso rischia di essere cancellato