Ddl stupro le opposizioni abbandonano la commissione per protesta | cosa è successo

Protestano le opposizioni per la richiesta di un maggiore approfondimento sul disegno di legge che disciplina la norma sul "consenso" delle donne nei casi di violenza sessuale. Richiesta avanzata dalla Lega, a cui si sono associati Fratelli di Italia e Forza Italia, chiedendo anche le audizioni. Le opposizioni hanno per protesta abbandonato la commissione Giustizia del Senato. Avevano chiesto oggi il voto in Aula proprio per farlo coincidere con la Giornata internazionale contro la violenza alle donne. Richiesta a cui si era associato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il disegno di legge sulla violenza sessuale è frutto di uno storico accordo bipartisan su input della premier Giorgia Meloni e della leader del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
