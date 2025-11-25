Ddl stupro la maggioranza vuole migliorare il testo sul consenso ma la sinistra grida al complotto
Battuta d’arresto sull ‘approvazione del ddl sul consenso, in mancanza del quale è violenza sessuale. La commissione Giustizia del Senato che ha avviato l’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan su input di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il provvedimento, già approvato all’unanimità dalla Camera, era atteso dopo il passaggio in commissione Giustizia nell’aula del Senato. Ma in commissione la maggioranza ha chiesto ulteriori approfondimenti, con la richiesta di audizioni. Il ddl quindi non andrà in aula oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
