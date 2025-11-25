Ddl stupro la Lega fa saltare l’accordo Meloni-Schlein | Servono nuove audizioni e correzioni
Stop al Senato all’approvazione del ddl sul “ consenso libero e attuale ” in materia di violenza sessuale. L’accordo, dopo la trattativa che ha coinvolto Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni, c’era e l’auspicio delle opposizioni e dello stesso presidente del Senato era quello di approvare oggi, senza modifiche, il disegno di legge in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ma la destra ci ripensa con la presidente della Commissione Giustizia, la leghista Giulia Bongiorno, che chiede correzioni e un nuovo ciclo di audizioni. Una mossa che ha provocato la reazione delle opposizioni, con i senatori di centrosinistra che hanno abbandonato la riunione in segno di protesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
A Roma una ragazza è stata violentata da tre marocchini davanti al fidanzato, immobilizzato e costretto ad assistere. Una scena brutale. I tre aggressori sono stati arrestati, ma resta il tema della sicurezza. La Lega sta lavorando per nuove assunzioni di Carabi - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, un altro orrore, un altro stupro ai danni di una donna. Basta! Quasi la metà dei denunciati per reati sessuali in Italia è di nazionalità straniera, pur rappresentando meno del 9% della popolazione totale. Avanti senza altri dubbi con la proposta della Leg Vai su X
