Ddl stupro frenata della maggioranza Salta il patto Meloni-Schlein

Roma, 25 novembre 2025 – Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan su input di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Protestano così contro la richiesta si un maggiore approfondimento sulla norma chiesto dalla Lega a cui si sono associati Fratelli d'Italia e Forza Italia chiedendo anche le audizioni. Le opposizioni avevano chiesto, già nella conferenza dei capigruppo, il voto direttamente in Aula oggi anche per far coincidere il voto con la giornata internazionale contro la violenza alle donne che cade oggi.

Ddl femminicidio e ddl stupro, scontro maggioranza-opposizioni in Parlamento - Al Senato, la richiesta di un maggiore approfondimento sul “ddl stupro” chiesto dalla Lega a cui si sono associati FdI e FI, ha portato le opposizioni ad abbandonare la commissione Giustizia che ha av ... Riporta tg24.sky.it

Ddl stupro, retromarcia delle destre: l’accordo bipartisan sul consenso rischia di essere cancellato - Una retromarcia del centrodestra, proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Secondo lanotiziagiornale.it

Ddl stupro: la maggioranza prende tempo, le opposizioni abbandonano i lavori in Commissione - Protesta in Senato contro la richiesta di un maggiore approfondimento sulla norma bipartisan. Riporta repubblica.it