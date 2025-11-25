Ddl stupro esplode lo scontro tra maggioranza e opposizioni

Roma, 25 novembre 2025 – Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l’esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un accordo bipartisan su input di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Protestano così contro la richiesta si un maggiore approfondimento sulla norma chiesto dalla Lega a cui si sono associati Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedendo anche le audizioni. Le opposizioni avevano chiesto, già nella conferenza dei capigruppo, il voto direttamente in Aula oggi anche per far coincidere il voto con la giornata internazionale contro la violenza alle donne che cade oggi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

