Ddl stupro dietrofront governo dopo accordo Pd-FdI Lega | Audizioni per chiarire aspetti tecnici opposizioni lasciano Senato in segno di protesta

In attesa di approvare il ddl stupro, la Lega di Matteo Salvini ha fatto retromarcia: "Serve chiarire alcuni aspetti tecnici" ha motivato Bongiorno scatenando l'indignazione dei partiti di opposizione. Intanto alla Camera Avs e altri partiti di opposizione hanno chiesto la sospensione del ddl femmin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ddl stupro, dietrofront governo dopo accordo Pd-FdI, Lega: "Audizioni per chiarire aspetti tecnici", opposizioni lasciano Senato in segno di protesta

Approfondisci con queste news

Stupro: dubbi (e critiche) sul nuovo modello incentrato sul consenso Approda oggi in Aula a Montecitorio la proposta di legge che mira a riformare il reato di violenza sessuale, introducendo anche in Italia il principio del "consenso libero e attuale". Il testo bipar - facebook.com Vai su Facebook

Ddl femminicidio è legge: c'è il sì della Camera. Scontro in commissione sulla norma del consenso - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne ... Si legge su ilmessaggero.it

Ddl stupro: le opposizioni abbandonano i lavori della Commissione - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne frutto di un ... ansa.it scrive

Ddl stupro, retromarcia delle destre: l’accordo bipartisan sul consenso rischia di essere cancellato - Una retromarcia del centrodestra, proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Segnala lanotiziagiornale.it