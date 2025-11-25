In Aula alla Camera, la capogruppo dem Chiara Braga ha chiesto alla ministra Eugenia Roccella di chiarire il motivo dell’interruzione del percorso comune e condiviso sulle l consenso in materia di violenza sessuale e sull’introduzione del reato di femminicidio. Braga ha ricordato alla ministra le parole da lei stessa pronunciate appena ieri, intervenendo a un convegno alla Camera, quando aveva dichiarato: “Io conto sul fatto che anche le nuove leggi che stiamo portando in Aula il 25 novembre, cioè la legge sul reato di femminicidi o e la legge sul consenso abbiano anche queste l’unanimità”. “Ministra, ci spieghi cosa è successo” ha sottolineato Braga, “perché quel percorso si è interrotto, non possiamo credere che la presidente Meloni sia stata sfiduciata dalla sua maggioranza su un tema così importante per tutte le donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl stupro, Braga (Pd) attacca: “Meloni sfiduciata dalla sua maggioranza, cedete alle fake news dei maschi dei vostri partiti”