Ddl stupro Braga Pd attacca | Meloni sfiduciata dalla sua maggioranza cedete alle fake news dei maschi dei vostri partiti
In Aula alla Camera, la capogruppo dem Chiara Braga ha chiesto alla ministra Eugenia Roccella di chiarire il motivo dell’interruzione del percorso comune e condiviso sulle l consenso in materia di violenza sessuale e sull’introduzione del reato di femminicidio. Braga ha ricordato alla ministra le parole da lei stessa pronunciate appena ieri, intervenendo a un convegno alla Camera, quando aveva dichiarato: “Io conto sul fatto che anche le nuove leggi che stiamo portando in Aula il 25 novembre, cioè la legge sul reato di femminicidi o e la legge sul consenso abbiano anche queste l’unanimità”. “Ministra, ci spieghi cosa è successo” ha sottolineato Braga, “perché quel percorso si è interrotto, non possiamo credere che la presidente Meloni sia stata sfiduciata dalla sua maggioranza su un tema così importante per tutte le donne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
