Ddl Femminicidio via libera unanime alla Camera | il nuovo reato è legge

L’Aula della Camera approva in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge che istituisce il reato specifico di femminicidio. Il provvedimento, che aveva già ottenuto il via libera in Senato, diventerà ora legge. Introduce nel Codice penale l’art. 577-bis, il delitto di femminicidio, e prevede l’ergastolo quando l’ omicidio di una donna sia commesso per discriminazione di genere, odio o per reprimere la libertà della vittima. Cosa prevede il disegno di legge. Ecco il contenuto del disegno di legge n.2528, rubricato “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime” e approvato in via definitiva dalla Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ddl Femminicidio, via libera unanime alla Camera: il nuovo reato è legge

