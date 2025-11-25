Ddl femminicidio via libera della Camera La Lega fa saltare l' accordo Meloni-Schlein sul consenso

Nessun doppio via libera unanime di Camera e Senato proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Salta, infatti, l’accordo raggiunto solo qualche giorno fa tra maggioranza e opposizioni sul testo che disciplina la violenza sessuale e introduce il consenso libero delle donne. Regge invece, ma per un soffio, l’intesa sul reato di femminicidio: centrodestra e centrosinistra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

