Ddl femminicidio via libera della Camera La Lega fa saltare l' accordo Meloni-Schlein sul consenso
Nessun doppio via libera unanime di Camera e Senato proprio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Salta, infatti, l’accordo raggiunto solo qualche giorno fa tra maggioranza e opposizioni sul testo che disciplina la violenza sessuale e introduce il consenso libero delle donne. Regge invece, ma per un soffio, l’intesa sul reato di femminicidio: centrodestra e centrosinistra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Il provvedimento che quest'estate anche al Senato aveva incassato un via libera bipartisan, introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577- Vai su Facebook
Ddl Femminicidio, via libera unanime alla Camera: il nuovo reato diventa legge - La Camera approva all’unanimità il Ddl Femminicidio: il reato diventa legge, con ergastolo per chi pone fine alla vita di una donna per motivi di genere e misure rafforzate a tutela delle donne vessat ... Secondo news.fidelityhouse.eu
Ddl Femminicidio, via libera unanime alla Camera: il nuovo reato è legge - L’Aula della Camera approva in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge che istituisce il reato specifico di femminicidio. msn.com scrive
Il ddl femminicidio è legge: la Camera lo approva all'unanimità. Odio, possesso, discriminazione: cosa dice il testo - La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Riporta msn.com