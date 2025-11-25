Ddl femminicidio ok della Camera all’unanimità | è legge

La Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sul femminicidio, trasformandolo in legge con un voto unanime. Il provvedimento, già approvato senza divisioni anche a Palazzo Madama durante l’estate, introduce nel codice penale l’articolo 577-bis, che definisce una specifica forma di omicidio punita con l’ ergastolo quando la morte di una donna sia determinata da discriminazione, odio, prevaricazione o da condotte di controllo, dominio e possesso. La nuova fattispecie ricorre anche qualora il delitto avvenga come risposta al rifiuto della vittima di intraprendere o proseguire una relazione, oppure come forma di limitazione delle libertà personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ddl femminicidio, ok della Camera all’unanimità: è legge

