Ddl femminicidio ok della Camera all’unanimità | è legge

Lettera43.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sul femminicidio, trasformandolo in legge con un voto unanime. Il provvedimento, già approvato senza divisioni anche a Palazzo Madama durante l’estate, introduce nel codice penale l’articolo 577-bis, che definisce una specifica forma di omicidio punita con l’ ergastolo quando la morte di una donna sia determinata da discriminazione, odio, prevaricazione o da condotte di controllo, dominio e possesso. La nuova fattispecie ricorre anche qualora il delitto avvenga come risposta al rifiuto della vittima di intraprendere o proseguire una relazione, oppure come forma di limitazione delle libertà personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

