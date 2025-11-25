Ddl anti-stupro battuta d’arresto al Senato e bufera opposizioni | Smentito patto Meloni-Schlein

(Adnkronos) – Battuta d'arresto sull'approvazione del ddl anti-stupro. La norma che mette al centro il consenso in mancanza del quale qualsiasi atto verrebbe considerato violenza sessuale, non è approdata oggi in Senato.  Il provvedimento, già approvato all'unanimità dalla Camera, era atteso dopo il passaggio in commissione Giustizia nel pomeriggio nell'aula di Palazzo Madama ma in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

