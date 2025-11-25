DAZN lascia al buio il calcio belga il contratto termina con effetto immediato | tifosi disperati

Bufera nel calcio belga per la guerra scoppiata sui diritti TV tra DAZN, Lega e aziende che si sono ritirate a stagione in corso. Il contratto, da oltre 84 milioni per il quinquennio 2025-2030 rischia di saltare lasciando i tifosi senza partite: "Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci hanno lasciato alternative". 🔗 Leggi su Fanpage.it

