Se avete mai giocato in una squadra, avete sicuramente presente la sensazione. Quella frustrazione che sale quando una tua giocata è stata appena vanificata da un compagno. Ci siamo passati tutti. Quasi nessuno di noi, però, ci è passato giocando contro il Manchester United, dentro uno stadio ostile con decine di migliaia di persone dentro. Lì dentro persino un giocatore professionista come Idrissa Gueye - un giocatore esperto, di 36 anni, con 126 presenze in Nazionale, che gioca in Premier League dal 2015, che prima di ieri sera era stato espulso solo due volte in carriera - ecco, persino un giocatore come Gueye può trovare quella frustrazione insopportabile. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Davvero l'arbitro può espellere un giocatore per aver colpito un compagno?