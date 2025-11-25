Davvero l' arbitro può espellere un giocatore per aver colpito un compagno?
Se avete mai giocato in una squadra, avete sicuramente presente la sensazione. Quella frustrazione che sale quando una tua giocata è stata appena vanificata da un compagno. Ci siamo passati tutti. Quasi nessuno di noi, però, ci è passato giocando contro il Manchester United, dentro uno stadio ostile con decine di migliaia di persone dentro. Lì dentro persino un giocatore professionista come Idrissa Gueye - un giocatore esperto, di 36 anni, con 126 presenze in Nazionale, che gioca in Premier League dal 2015, che prima di ieri sera era stato espulso solo due volte in carriera - ecco, persino un giocatore come Gueye può trovare quella frustrazione insopportabile. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
