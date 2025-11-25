David via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro Rivelazione che non lascia più dubbi

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David via dalla Juve? Decisione presa del club bianconero e anche lo stesso giocatore ha espresso la sua volontà sul futuro. Ultimissime rivelazioni. Le voci di mercato impazzano, ma la realtà alla Continassa sembra essere diversa. Il futuro di Jonathan David continua a essere uno degli argomenti più caldi in casa Juventus. L’attaccante canadese, arrivato in estate a parametro zero con grandi aspettative, sta vivendo un avvio di stagione complicatissimo, scivolato indietro nelle gerarchie del neo-tecnico Luciano Spalletti. Tuttavia, a spegnere le speculazioni su un addio lampo già a gennaio è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david via dalla juve decisione presa da parte dei bianconeri e lo stesso canadese ha espresso una volont224 chiara sul suo futuro rivelazione che non lascia pi249 dubbi

© Juventusnews24.com - David via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro. Rivelazione che non lascia più dubbi

Leggi anche questi approfondimenti

david via juve decisioneJuventus, i bianconeri vogliono dare una chance a David: il canadese non sarebbe in uscita - In questi mesi, uno dei nuovi acquisti della Juventus, Jonathan David, sta trovando poco spazio all’interno delle rotazioni bianconere. Da it.blastingnews.com

david via juve decisioneSpalletti valuta alternative: Jonathan David o Lois Openda per Fiorentina-Juventus -   La disponibilità di Vlahovic per Fiorentina–Juventus dipenderà dalle ... Si legge su tuttojuve.com

David Milan, i rossoneri ritornano con prepotenza sulle tracce del canadese! Due le condizioni per un suo trasferimento a gennaio: le ultime - La crisi di Jonathan David alla Juventus continua a tenere banco. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: David Via Juve Decisione