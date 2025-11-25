David via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro Rivelazione che non lascia più dubbi
David via dalla Juve? Decisione presa del club bianconero e anche lo stesso giocatore ha espresso la sua volontà sul futuro. Ultimissime rivelazioni. Le voci di mercato impazzano, ma la realtà alla Continassa sembra essere diversa. Il futuro di Jonathan David continua a essere uno degli argomenti più caldi in casa Juventus. L’attaccante canadese, arrivato in estate a parametro zero con grandi aspettative, sta vivendo un avvio di stagione complicatissimo, scivolato indietro nelle gerarchie del neo-tecnico Luciano Spalletti. Tuttavia, a spegnere le speculazioni su un addio lampo già a gennaio è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
