David Harbour racconta come Stranger Things lo abbia cambiato come persona

Metropolitanmagazine.it | 25 nov 2025

Nei primi 16 anni della sua carriera di attore, David Harbour si è costruito un curriculum di successo a Broadway in produzioni come “The Invention of Love”, “Who’s Afraid of Virginia Woolf” e “The Coast of Utopia” e in ruoli secondari in TV in “Pan Am” e “The Newsroom” e al cinema con “Quantum of Solace”, “State of Play” e “The Equalizer”. “ Mi è piaciuto molto essere il numero 7 in un elenco di attori di un film d’azione con Denzel Washington, e anche essere protagonista di spettacoli teatrali al Public Theater di New York “, racconta. “ Era una vita meravigliosa, una vita fantastica, una vita da monolocale in affitto nell’East Village “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - David Harbour racconta come “Stranger Things” lo abbia cambiato come persona

