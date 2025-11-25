David Cameron ha un tumore alla prostata l’ex premier britannico e la scoperta grazie alla moglie

«Speri sempre per l’esito migliore. Poi arriva il risultato: hai il cancro. Ho sempre avuto paura di sentire quelle parole», confessa David Cameron in un’intervista al Guardian, rivelando di essere stato curato per un tumore alla prostata. L’ex primo ministro britannico spiega che la malattia è stata individuata in fase molto precoce, grazie a un semplice esame del Psa (un prelievo del sangue che consente di individuare una proteina prodotta dalla prostata e i suoi livelli nel sangue) su insistenza della moglie Samantha, seguito da una biopsia che ha confermato la diagnosi. «Noi uomini non siamo bravi a parlare di salute». 🔗 Leggi su Open.online