Daremo la vita per tornare dal Barcellona con i tre punti
2025-11-25 17:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: N ahuel Tenaglia è apparso questo martedì in Ibaia per analizzare il Sabato visita a Barcellona dove l’argentino confida nelle possibilità di vittoria della squadra. Oltretutto, il difensore ha fatto il punto di come sta andando la stagione a livello collettivo e ha parlato anche del suo ruolo di difensore centrale. Visita al Camp Nou: “Faremo il nostro lavoro, competeremo al 110% e ci porteremo una vittoria allo stadio del Barcellona,??che sarebbe molto bello per noi”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
